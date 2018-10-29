Сумской бюджет задолжал КП «Дорремстрой» 30 миллионов Ситуация на предприятии критическая.

Об этом 18 ноября на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.

- С 1 января по сегодняшний день задолженность бюджета перед предприятием составляет более 30 млн грн, - доложил он. – Из них оформленных и находящихся в департаменте финансов для оплаты 13 млн грн. Это не дает возможности выплатить зарплату работникам предприятия за октябрь плюс не дает возможности оплатить налоги, а с 15-го числа уже пошли процентные ставки в виде штрафных санкций. Это 150 тыс. грн. Со своей стороны мы написали письма и вам, и в департамент финансов и в инфраструктуру. Прошу принять все возможные меры, чтобы рассчитаться хотя бы за зарплату и налоги. В пятницу ушли в отпуска 55 человек из тех, кто должны работать в зимний период по уборке города. Еще лежит около 20 заявлений за свой счет. Думаю, если они уйдут, то могут уже не вернуться. Уже начинаются минусовые температуры, это чревато гололедом. Нужно решить финансовый вопрос.

- Я думаю, все знают, какая у нас ситуация, - ответил мэр Сум Александр Лысенко. – Мы будем стараться правильно закончить финансовый год, мы никуда не денемся от кредиторки. Обязательно в первые месяцы мы погасим эту кредиторку. И я думаю, что в следующем году ситуация будет намного лучше. По вашему предприятию ситуация будет решена, не переживайте.