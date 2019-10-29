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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:56286

У кого из сумчан и почему не будет тепла и воды

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения или отопления.

Речь идет о домах по адресам: ул. Петропавловская, 127, ул. Г. Кондратьева, 144, ул. Заливная, 9 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Прокофьева, 36 (замена канализационного стояка в квартирах), ул. Леси Украинки, 4, 25, пр-т Курский, 53, 43 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), пр-т Курский, 53, 131 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Ахтырская, 5 (замена коренного крана холодной воды в квартире), пл. Горького, 5, ул. Горького, 23/2 (замена коренных кранов и установка счетчиков холодной и горячей воды в квартирах), пл. Горького, 5 (замена крана «Маевского»), ул. Труда, 32 (установка счетчиков холодной и горячей воды в квартире), ул. Засумская, 16/5 (замена труб горячей воды в квартире), ул. Кузнечная, 5 (замена коренных кранов холодной воды в квартире).

Общество Отключение воды Отключение тепла

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