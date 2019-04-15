АФС: результаты первого тура чемпионата Сум

Результаты матчей Gold Division
Lex VSK-СумБуд 3 – 1 Сумыоблэнерго
CompService 2 – 4 Сумыхимпром-СДПУ
Динамо 7 – 0 International
Фемида-Гранум 1 – 8 Технология
Спартак 6 – 6 Агросвит-Food Centre-СумДУ-2
Результаты матчей Silver Division
Краснополье 5 – 2 Лидер
Автомибилист 3 – 0 Ярославна
Орион 5 – 2 Триумф-Sigma
МедИнс 1 – 4 Сервис Люкс
Forza 1 – 1 Олимпик
Современник-Либра 6 – 2 Арсенал
17 ноября были сыграны матчи 1-го тура чемпионат города от Федерации футзала Сум....
16-17 ноября пройдут игры 1-го тура двух чемпионатов Сум по футзалу....
В пятницу, 25 октября, будет сыгран матч за Суперкубок Ассоциации футзала Сумщины....
На прошлой неделе были сыграны матчи 9-го тура летнего чемпионата Сум по мини-футболу....
В финале кубка Ассоциации футзала Сумщины команда Виталия Катеринина, призвавшая на помощь сразу несколько игроков первой команды, крупно обыграла «Динамо»....