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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00183

АФС: результаты первого тура чемпионата Сум

16-17 ноября прошли игры первого тура чемпионата Сум по футзалу от Ассоциации футазала Сумщины.

Результаты матчей Gold Division

Lex VSK-СумБуд 3 – 1 Сумыоблэнерго

CompService 2 – 4 Сумыхимпром-СДПУ

Динамо 7 – 0 International

Фемида-Гранум 1 – 8 Технология

Спартак 6 – 6 Агросвит-Food Centre-СумДУ-2

Результаты матчей Silver Division

Краснополье 5 – 2 Лидер

Автомибилист 3 – 0 Ярославна

Орион 5 – 2 Триумф-Sigma

МедИнс 1 – 4 Сервис Люкс

Forza 1 – 1 Олимпик

Современник-Либра 6 – 2 Арсенал

Спорт АФС Футзла Чемпионат Сум по футзалу

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На выходных в Сумах стартуют сразу два чемпионата города по футзалу

16-17 ноября пройдут игры 1-го тура двух чемпионатов Сум по футзалу....

Завтра в Сумах разыграют Суперкубок
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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