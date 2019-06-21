В Сумах убрали еще одну остановку-магазин

Речь идет о временных сооружения на ул. Белопольский шоссе (временное сооружение на остановке общественного транспорта «Горводоканал») и на ул. Заливная (временное сооружение серого цвета у пешеходного моста).
КП «Горсвет» провело отключения временных сооружений от электросетей. Управление патрульной полиции в Сумской области обеспечило общественный порядок при выполнении работ, ООО «СНД-Автотранс» провело демонтаж временных сооружений и их вывоз на территорию КП «Центр ухода за животными» (ул. Римского-Корсакова, 1).
Вечером 1 ноября на ул. Шевченко начали демонтаж незаконно сооруженного торгового ряда на самозахваченной земле возле школы № 12 и...
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Комиссия по вопросам демонтажа незаконно установленных / размещенных элементов благоустройства, временных (металлических) гаражей, временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, бытового,...
Делают это под руководством начальника правового управления Олега Чайченко и директора департамента обеспечения ресурсных платежей Юрия Клименко на основании решения...
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