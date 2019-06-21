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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:16385

В Сумах убрали еще одну остановку-магазин

Комиссия по вопросам демонтажа незаконно установленных / размещенных элементов благоустройства, временных (металлических) гаражей, временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, бытового, социально-культурного или иного назначения убрала еще два таких объекта.

Речь идет о временных сооружения на ул. Белопольский шоссе (временное сооружение на остановке общественного транспорта «Горводоканал») и на ул. Заливная (временное сооружение серого цвета у пешеходного моста).

КП «Горсвет» провело отключения временных сооружений от электросетей. Управление патрульной полиции в Сумской области обеспечило общественный порядок при выполнении работ, ООО «СНД-Автотранс» провело демонтаж временных сооружений и их вывоз на территорию КП «Центр ухода за животными» (ул. Римского-Корсакова, 1).

Общество Демонтаж МАФов

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