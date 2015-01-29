В Сумах возьмутся за безопасность на дорогах комплексно Во время аппаратного совещания 18 ноября подняли вопрос установки светофоров с кнопками на нерегулируемых пешеходных переходах по ул. Роменская.

В прошлом году в депутатской комиссии по вопросам законности поступило обращение от управления патрульной полиции по сосредоточению внимания водителей на нерегулируемых пешеходных переходах по ул. Роменская. В обращении говорилось о необходимости установления предупредительных дорожных знаков и применение специальной дорожной разметки, так называемой «зебры» красного и белого цветов.

По словам начальника отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Станислава Кононенко, вопрос был проработан членами координационного совета по вопросам безопасности дорожного движения, которая предоставила рекомендации по установлению светофоров.

Представитель патрульной полиции предложил, кроме светофоров, подумать также о приподнятии пешеходных переходов и «островках безопасности». Однако последние не нашли поддержки мэра Сум Александра Лысенко из-за небольшой ширины улицы. Зато он отметил, что система безопасности дорожного движения в городе должна быть полностью отлажена. Поэтому дал поручение членам координационного совета по вопросам безопасности дорожного движения в течение месяца проработать систему безопасного движения по городу комплексно, - рассмотреть потенциально опасные участки дорог города и предоставить предложения по установлению дорожных знаков и разметок.