Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:50182

В Сумах возьмутся за безопасность на дорогах комплексно

Во время аппаратного совещания 18 ноября подняли вопрос установки светофоров с кнопками на нерегулируемых пешеходных переходах по ул. Роменская.

В прошлом году в депутатской комиссии по вопросам законности поступило обращение от управления патрульной полиции по сосредоточению внимания водителей на нерегулируемых пешеходных переходах по ул. Роменская. В обращении говорилось о необходимости установления предупредительных дорожных знаков и применение специальной дорожной разметки, так называемой «зебры» красного и белого цветов.

По словам начальника отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Станислава Кононенко, вопрос был проработан членами координационного совета по вопросам безопасности дорожного движения, которая предоставила рекомендации по установлению светофоров.

Представитель патрульной полиции предложил, кроме светофоров, подумать также о приподнятии пешеходных переходов и «островках безопасности». Однако последние не нашли поддержки мэра Сум Александра Лысенко из-за небольшой ширины улицы. Зато он отметил, что система безопасности дорожного движения в городе должна быть полностью отлажена. Поэтому дал поручение членам координационного совета по вопросам безопасности дорожного движения в течение месяца проработать систему безопасного движения по городу комплексно, - рассмотреть потенциально опасные участки дорог города и предоставить предложения по установлению дорожных знаков и разметок.

Общество Безопасность на дорогах

По тематике

02.05.2019 15:42

На Сумщине завершился весенний комиссионный осмотр дорог (видео)

Работниками отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции Сумщины проведен весенний комиссионный осмотр автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог...

09.04.2018 15:38

Сумские копы взялись проверять состояние дорог

Работники отдела БДД проводят весенний комиссионный осмотр автомобильных дорог Сумской области....

13.11.2017 11:22

В Сумах проходит Неделя безопасности дорожного движения

С 13 по 19 ноября в Украине будет проходить Неделя безопасности дорожного движения....

Сумские копы предупреждают водителей о нашествии детей
27.05.2016 15:58

Сумские копы предупреждают водителей о нашествии детей

27-28 мая в Сумах звучат последние звонки для школьников....

29.01.2015 06:02

Внимание! ГАИ предупреждает о гололедице

ГАИ рекомендует водителям не забывать о внимательности и осторожности при управлении автотранспортом в зимний период, ведь колебания температуры около нуля...

Новости

В Балаклее подорвались саперы c Сумщины
15.11.2019 23:53
В Киеве задержали сумчанина за карманную кражу
Сегодня 12:28
В полиции Сумщины новый замначальника
Сегодня 12:19
В Сумах во время игры в детсаду ребенок укололся иглой от использованного шприца
Сегодня 12:18
Суд арестовал имущество подозреваемого НАБУ сумского судьи
Сегодня 12:02
В Сумах возьмутся за безопасность на дорогах комплексно
Сегодня 11:50
Умер комбриг из Сум, раненный на Донбассе
Сегодня 11:44
На Сумщине зарегистрировали превышение порогового уровня заболеваемости ОРВИ
Сегодня 11:38
Екс-нардеп від Сум полетів в Аргентину
Сегодня 11:27
В Ахтырке прощаются с военными, погибших в Балаклее
Сегодня 11:14
Полиция Сумщины предупреждает об осложнении погодных условий
Сегодня 11:08
На Сумщине семейная разборка закончилась ножевым ранением
Сегодня 11:02
view counter
view counter

Статьи

Что нужно знать о сахарном диабете 2 типа ®
13.11.2019 09:03
Перші підсумки роботи сумських нардепів ® 1
11.11.2019 12:34
Дореформировались: на Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам
07.11.2019 15:57
До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами
07.11.2019 11:07
Валентина Семеренко: «Планирую отработать этот сезон на все 100 процентов»
05.11.2019 19:47
Где провести отпуск: в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе ®
01.11.2019 13:04
Якість надання соціальних послуг – головний акцент у роботі служби зайнятості
31.10.2019 18:30
Медицинский центр «Мед-Премиум»: жизнь без боли
31.10.2019 09:57
Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно
30.10.2019 09:34
«Кусум Фарм» — компания с экологическим мышлением ®
30.10.2019 08:54
Кредити онлайн: про що варто знати громадянам?
29.10.2019 17:54
Как составить европротокол
29.10.2019 15:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.