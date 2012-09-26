В Сумах хотят сделать подземный переход возле «МакДональдса»

Вопрос поднимали 18 ноября на аппаратном совещании в мэрии.
- В следующем году мы с вами должны закончить подземный переход возле фонтана «Садко», - обратился мэр Сум Александр Лысенко к подчиненным. – Понятно, там искали, откуда вода идет. Мы с вами проработаем этот вопрос, у меня есть отдельное мнение по этому поводу. Дальше – есть предложение строительства подземного пешеходного перехода в центре, от «МакДональдса» до универмага «Киев». Там предприниматели согласны 50 на 50 профинансировать.
Напомним: вопрос нерегулируемого пешеходного перехода в центре Сум стоит очень давно и остро. Сумчане писали несколько петиций по этому поводу, но на все предложения власти отвечали отказом. Раньше говорили даже о надземном переходе. Был даже эскизный проект. Теперь же, вероятно, будут разрывать сквер «Счастья».
Что касается перехода в районе фонтана «Садко», его якобы отремонтировали еще в 2016 году, передали на баланс КП «Паркинг» для поиска инвесторов, с тех пор о переходе забыли, а он продолжает рушиться.
Также летом Александр Лысенко вдруг решил раскрыть недостроенный подземный переход на ул. Харьковская в районе остановки «ул. Даргомыжская» («Сумсельмаш»), но пока решили отложить это дело на следующий год, когда обещают капитально ремонтировать Харьковскую от моста до ул. Прокофьева.
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