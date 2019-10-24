Ночью в Лебедине тушили «Жигуль» 18 ноября о 22:24 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля по ул. Калиниченко в г. Лебедин.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым и пламя. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что моторный отсек транспортного средства «ВАЗ» полностью охвачено огнем. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на всю машину.

В 22:30 возгорание локализовали, а в 22:38 - полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.