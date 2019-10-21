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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02238

На Сумщине семейная разборка закончилась ножевым ранением

Полицейские объявили ей подозрение в причинении мужчине тяжких телесных повреждений. Суд избрал гражданке мера пресечения в виде содержания под стражей.

Когда в дежурную часть Краснопольского отделения полиции поступила информация от жительницы одного из сел о ссоре и шуме во дворе ее соседей, на вызов отправился экипаж сектора реагирования патрульной полиции подразделения.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили нетрезвых супругов. Пьяный мужчина к тому же имел еще и ножевое ранение брюшной полости. Правоохранители немедленно оказали ему домедицинскую помощь, вызвали «скорую» и следственно-оперативную группу.

По словам 46-летней хозяйки дома, ее мужа ранил их знакомый, который приходил к ним из другого села. Полицейские проверили ее версию, однако она не подтвердилась. Более того, возникли глубокие подозрения относительно самой женщины, так как при осмотре дома был изъят ряд вещественных доказательств, в том числе и нож с наслоением бурой вещества, которые свидетельствовали, что ранения мужчине нанесла именно она.

При повторной беседе с сожительницей потерпевшего, женщина все же призналась и рассказала об обстоятельствах вечера. Вместе с мужем они изрядно выпили, и, конечно, между ними возник конфликт. Ссора переросла в драку, и она ударила мужчину в бок ножом. Впоследствии, уже находясь в больнице, сам пострадавший подтвердил ее слова.

Следователи Краснопольского отделения полиции по данному факту начали уголовное производство по ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), в рамках которого все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу. Саму же подозреваемую в соответствии с решением суда, который избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без внесения залога, поместили в следственный изолятор. В соответствии с санкцией статьи ей может грозить лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Краснопольский район Поножовщина Тяжкие телесные повреждения

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