Полиция Сумщины предупреждает об осложнении погодных условий На территории области ожидается густой туман, поэтому видимость на дорогах будет ограниченной.

Работники полиции напоминают водителям о необходимости движения с включенными фарами, также правильно будет снизить скоростной режим и воздержаться от рискованных маневров. Вообще разумным будет отказаться на время непогоды от поездок, но если уж возникла такая необходимость, то позаботьтесь о том, чтобы путешествие было безопасным и комфортным. Проверьте техническое состояние своего транспортного средства, положите в багажник шанцевый и слесарный инструмент, обязательно - огнетушитель и аптечку.

Пешеходам следует одеться в одежду ярких цветов, а в идеале - иметь на себе светоотражающие элементы или жилеты.

Такие меры предосторожности обезопасят вас от лишней опасности. Будьте осмотрительны, и счастливо возвращайтесь домой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.