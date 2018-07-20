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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:08280

Полиция Сумщины предупреждает об осложнении погодных условий

На территории области ожидается густой туман, поэтому видимость на дорогах будет ограниченной.

Работники полиции напоминают водителям о необходимости движения с включенными фарами, также правильно будет снизить скоростной режим и воздержаться от рискованных маневров. Вообще разумным будет отказаться на время непогоды от поездок, но если уж возникла такая необходимость, то позаботьтесь о том, чтобы путешествие было безопасным и комфортным. Проверьте техническое состояние своего транспортного средства, положите в багажник шанцевый и слесарный инструмент, обязательно - огнетушитель и аптечку.

Пешеходам следует одеться в одежду ярких цветов, а в идеале - иметь на себе светоотражающие элементы или жилеты.

Такие меры предосторожности обезопасят вас от лишней опасности. Будьте осмотрительны, и счастливо возвращайтесь домой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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