В Ахтырке прощаются с военными, погибших в Балаклее Сегодня, 19 ноября, в помещении клуба военной части А0563 происходит прощание с погибшими саперами.

Прощаются с прапорщиком Дмитрием Мовчаном и старшим солдатом Денисом Ярмаком. Это военнослужащие 91-го отдельного полка оперативного обеспечения. В Ахтырке объявлен траур по погибшим, пишет UA:СУМИ.

Напомним: 15 ноября в результате взрывов боеприпасов на арсенале в Балаклее Харьковской области погибли двое саперов, пятеро получили ранения. Предварительно событие квалифицировали по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода) Уголовного кодекса.

ЧП на этом арсенале случается уже не впервые. Так, 3 мая на территории склада боеприпасов во время планового разминирования произошел пожар. В Министерстве обороны сообщили о том, что стало причиной возгорание сухой травы.

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее была и в марте 2017 года. Тогда в городе были повреждены 392 здания.