Екс-нардеп від Сум полетів в Аргентину Колишній нардеп від Сум Олег Медуниця полетів в Буенос-Айрес.

Про це повідомляється на його сторінці у Фейсбуці.

«Вітаю, друзі! Я у Буенос-Айресі. Наступні пару тижнів буду перебувати в Латинській Америці у поїздці, яку для нас із моїми побратимами організувала «Українська Всесвітня Координаційна Рада». Під час свого візиту ми будемо комунікувати з українцями, які живуть тут, у Латинській Америці. Будемо говорити про те, як тут підтримувати Україну, як підтримувати український дух. Будемо згадувати про тих українців, які волею часу і долі опинилися в Латинській Америці, шукаючи прихистку від всесвітньої сили комунізму. Будемо міркувати про те, на що саме мають опиратися українці усього світу. Про все це ділитимуся з вами у свої постах.

Наразі у Буенос-Айресі прекрасна погода, за вікном +26°С, квітнуть надзвичайні рослини.

Мої вітання, друзі! До зв'язку», - йдеться в повідомленні.