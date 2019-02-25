На Сумщине зарегистрировали превышение порогового уровня заболеваемости ОРВИ Показатель заболеваемости в области составляет 385 на 100000 человек. Об этом сообщают в Сумском областном лабораторном центре МОЗ Украины.

Превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в Лебедине. Самый высокий уровень заболеваемости - в Тростянецком районе, самый низкий уровень - в Ямпольском районе. Заболеваемость детей в 13,5 раз превышает заболеваемость среди взрослых. Зарегистрирован 1 случай гриппоподобного заболевания. Летальных исходов не было. По состоянию на 18 ноября все учебно-воспитательные учреждения области работают, пишет UA:СУМИ.