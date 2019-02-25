На Сумщине зарегистрировали превышение порогового уровня заболеваемости ОРВИ

Превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в Лебедине. Самый высокий уровень заболеваемости - в Тростянецком районе, самый низкий уровень - в Ямпольском районе. Заболеваемость детей в 13,5 раз превышает заболеваемость среди взрослых. Зарегистрирован 1 случай гриппоподобного заболевания.
Летальных исходов не было. По состоянию на 18 ноября все учебно-воспитательные учреждения области работают, пишет UA:СУМИ.
Количество заболевших ОРВИ увеличилось на 21 % по сравнению с прошлой неделей....
О ситуации с заболеваемостью ОРВИ в городе рассказала сегодня, 11 марта, на аппаратном совещании в мэрии представитель горотдела здравоохранения Наталья...
О ситуации с заболеваемостью ОРВИ в городе рассказала сегодня, 4 марта, на аппаратном совещании в мэрии представитель горотдела здравоохранения Наталья...
Введены карантинные мероприятия в образовательных учреждениях Глуховского района....
О ситуации с заболеваемостью ОРВИ в городе рассказала сегодня, 25 февраля, на аппаратном совещании в мэрии и.о. начальника горотдела здравоохранения...