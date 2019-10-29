Умер комбриг из Сум, раненный на Донбассе

Эту информацию «BBC News Украина» подтвердили в штабе Объединенных сил, пишет Украинская правда.
Комбриг умер около 4 утра 19 ноября.
Евгений Коростелев был ранен 12 ноября неподалеку от Новотроицкого во время обхода передовых позиций.
Он вместе с другим офицером подорвался на мине. Сообщалось о серьезном ранении ног.
13 ноября комбрига в тяжелом состоянии доставили в госпиталь в Харькове.
Взрывом Коростелеву оторвало левую стопу; правая нога была полностью повреждена, но врачи спасли ее.
Представитель Информационного агентства Министерства обороны Дмитрий Чалый подтвердил корреспонденту Depo.Харьков: "Сегодня ночью умер. Состояние его резко ухудшилось".
Чалый отметил, что сейчас устанавливается окончательная причина смерти.
В Мукачево в связи с гибелью Коростелева 19 ноября объявлено Днем траура, распорядился городской глава Андрей Балога.
Евгений Коростелев стал командиром 128-й бригады только в сентябре этого года. До этого он служил в 25-й десантной бригады, где был начальником артиллерии и заместителем командира.
Имел звание полковника.
У Евгения Коростелева осталась жена, дочь и сын.
Это второй украинский комбриг, погибший во время войны на Донбассе. Первым был командир 51-й отдельной механизированной бригады Павел Пивоваренко, который погиб во время выхода из Иловайска.
Известно, что Евгений Коростылев родился и вырос в Сумах, закончил Сумское артучилище.