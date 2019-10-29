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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Суд арестовал имущество подозреваемого НАБУ сумского судьи

Суд арестовал три земельных участка, жилой дом и автомобиль Nissan X-Trail, принадлежащих подозреваемому Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой судьи Заречного районного суда города Сум Николаю Шершаку.

Такие решения 14 ноября принял Высший антикоррупционный суд, сообщает «Слово и Дело».

Как известно, 7 ноября судью Шершака уличили в получении 2000 долларов неправомерной выгоды. По данным следствия, судья попросил предоставить неправомерную выгоду гражданину за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности.

В решении указывается, что в Заречный райсуд Сум поступил административный протокол о привлечении к ответственности Виталия Шутько за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. После чего, судья Шершак якобы попросил у Шатько деньги за непривлечение его к ответственности в этом административном деле, а также в аналогичном в отношении его, которое должно поступить в его суд из Голосеевского райсуда Киева.

6 ноября, по данным следствия, эти деньги были судьей получены. 1700 долларов детективы нашли в доме судьи Шершака, а еще 300 долларов во время его личного осмотра. С целью обеспечения возможной спецконфискации имущества подозреваемого судьи Шершака детектив и прокурор просили суд наложить арест на его имущество, в частности: 4 земельных участка, жилой дом и автомобиль Nissan X-Trail. Изучив ходатайство, судья его удовлетворил частично, арестовав 3 земельных участка, авто и дом.

Также детектив и прокурор просили наложить арест на вещественные доказательства, а именно стеклянную банку из-под зеленого горошка и систему видеофиксации придомовой территории судьи Шершака. Судья это ходатайство также удовлетворил.

 
Право Арест имущества Взятка Николай Шершак

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