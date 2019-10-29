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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:18155

В Сумах во время игры в детсаду ребенок укололся иглой от использованного шприца

В детском саду №2 «Ясочка» в Сумах, который находится по адресу ул. Интернационалистов, 39, произошел неприятный случай, который мог завершиться довольно печально для ребенка.

На площадке группы «Метелик» воспитанница детсада во время игры в песке укололась иголкой от использованного шприца, пишет сайт odindoma.sumy.ua.

У ребенка взяли все необходимые анализы. Результат порадовал, угрозы для здоровья девочки нет.

Три года администрация детсада вместе с родительским комитетом обращались к руководству города с просьбой перенести контейнеры для сбора ТБО (там две площадки для ТБО), которые находятся достаточно близко к детскому саду (один из них у той же группы «Метелик»), но результата нет, в ответ на обращение приходят отписки.

Каждое утро работники садика выметают из детских игровых площадок кучи мусора, который ветром сдувает из контейнеров. После того, что произошло, родители воспитанников садика твердо решили попасть на прием к мэру, чтобы требовать удовлетворения своих требований.

Родительский комитет обратился ко всем родителям, чьи дети ходят в «Ясочку», чтобы они провели разъяснительную беседу с детьми. Нельзя поднимали с земли осколки стекла и другие острые предметы, также надо быть бдительным во время игры в песке.

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