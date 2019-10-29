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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В полиции Сумщины новый замначальника

Личному составу полиции Сумщины представили заместителя начальника ГУНП - начальника криминальной полиции.

С 19 ноября дня криминальную полицию области возглавит подполковник полиции Валерий Григорьевич Строкач, который до недавнего времени занимал должность начальника отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Сумской области.

Во время видеоселекторного совещания глава полиции Сумщины Руслан Пиняга представил руководителям территориальных отделов и отделений полиции своего нового заместителя - начальника криминальной полиции.

Подполковник полиции Строкач Валерий Григорьевич - уроженец Донецкой области, ему 43 года. Образование высшее, юридическое - в 2001 году окончил Донецкий институт внутренних дел. Долгое время работал в оперативных подразделениях, в том числе и в подразделениях по борьбе с организованной преступностью. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Женат, воспитывает дочь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Валерий Строкач Назначение Полиция

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