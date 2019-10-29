В Киеве задержали сумчанина за карманную кражу

Происшествие произошло на Бессарабской площади. Сотрудники уголовного розыска отрабатывали центральную часть столицы, чтобы предупредить совершение карманных краж.
Как рассказал начальник оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска полиции Киева Виталий Отрудько, правоохранители сразу заметили подозрительную личность:
«Мы увидели, что мужчина постоянно оглядывался среди прохожих и по нашим предположениям выбирал себе потенциальную «жертву». Как оказалось, мы не ошиблись. Уже через несколько минут правонарушитель ловко украл у женщины кошелек с наличными».
Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и изъяли у него краденую вещь, которую узнала потерпевшая. Задержанный - сумчанин, 1986 года рождения, который ранее уже был судим за совершение краж.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
Фигуранту сообщено о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
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