Мэр Сум отменил мусорный коллапс В Сумах планируют расширять старый полигон для ТБО и стоить новый для строительного и крупногабаритного мусора.

Об этом 18 ноября на аппаратном совещании сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

- По поводу полигона ТБО – земля выделена, проектная документация закончена, средства на строительство запланированы, - поделился он. - Никакого мусорного коллапса не будет. Во вторник к нам приезжают чехи, и мы дальше работаем над сбором и утилизацией мусора. У нас есть 10 га для третьей очереди, но мы пытаемся сэкономить средства. Пока всех планов обнародовать не будем. Но скажу, что у нас будет отдельный полигон для крупногабаритных и строительных отходов. Это увеличит срок эксплуатации следующего полигона, который мы построим.

Напомним: на прошлой неделе депутат Дмитрий Лантушенко поднял на сессии Сумского горсовета вопрос о необходимости строительства нового полигона ТБО. Он напомнил депкорпусу о проверке нынешнего полигона Госэкоинспекцией, а также о том, что расчетный срок его эксплуатации истекает в феврале-марте 2020 года. В то же время строительство нового полигона еще не начато, нет информации даже о том, оформлен ли под эти цели земельный участок. А ведь через полгода вывозить мусор уже будет некуда… Потому депутат потребовал от городской власти предоставить горсовету все имеющиеся документы, а также отчитаться о работе в плане строительства площадки под ТБО.

Кстати, в Сумах уже была попытка обустроить площадку для строительного и крупногабаритного мусора на ул. Космической, однако туда начали свозить простой бытовой мусор, что вызвало большой резонанс. Местные жители приходили на сессию, к мэру на личный прием. Ситуацией также озаботилась госэкоинспекция, которая насчитала почти 30 млн грн убытков. В конце концов пришлось горсовету выделять средства и убирать мусор за счет бюджета, потратив полмиллиона грн.