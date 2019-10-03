Захід відбудеться 22 листопада 2019 року в залі «Літературна вітальня» Конгрес-центру СумДУ (м. Суми, вул. Покровська, 9/1). Початок о 12:00. Вхід вільний.
«Україна-1933: Кулінарна книга. Пам'ять людська» містить «рецепти» виживання, які автор книги, відомий сумський художник Микола Бондаренко записав зі слів своїх односельців і зобразив у 89 гравюрах. Також у книгу увійшли спогади очевидців і архівні документи.
Книгарня «Є» та видавництво «Дім Химер» запрошують шанувальників темного фентезі на презентацію дебютного роману Павла Дерев’янка «Аркан вовків», що відбудеться...
Книгарня «Є» та видавництво «Дім Химер» запрошують шанувальників темного фентезі на презентацію дебютного роману Павла Дерев’янка «Аркан вовків», що відбудеться...
Сумская поэтесса, член Межрегионального союза писателей Украины - Альбина Батурина создала поэтический сборник стихов «Любовь с ароматом кофе»....
Библиотека им. Шевченко приглашает на презентацию книги Альбины Батуриной....
Презентація роману-горору Ксенії Циганчук «По той бік пам’яті» пройде у книгарні «Є»....