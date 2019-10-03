У Сумах презентують книгу «Україна-1933: Кулінарна книга. Пам'ять людська» Презентацію знакового для України та світу мистецько-історичного проєкту «Україна-1933: Кулінарна книга. Пам'ять людська». Видання друге» пройде у Сумах.

Захід відбудеться 22 листопада 2019 року в залі «Літературна вітальня» Конгрес-центру СумДУ (м. Суми, вул. Покровська, 9/1). Початок о 12:00. Вхід вільний. «Україна-1933: Кулінарна книга. Пам'ять людська» містить «рецепти» виживання, які автор книги, відомий сумський художник Микола Бондаренко записав зі слів своїх односельців і зобразив у 89 гравюрах. Також у книгу увійшли спогади очевидців і архівні документи.