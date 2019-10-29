ДБР опинилося під контролем поплічників Януковича Поспіх ДБР можна пояснити нещодавнім голосуванням парламенту про перезапуск Бюро.

Віктор Янукович і Андрій Портнов, Крим, 2 серпня 2010 року. Фото: «Укрінформ»

Невпинні спроби притягнути до відповідальності лідера опозиції, п’ятого президента Петра Порошенка за надуманими справами – це помста за відсіч російській агресії і його політику деколонізації України.

18 листопада слідчі ДБР передали до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру Петру Порошенку та підготували подання до парламенту для зняття з нього недоторканності й притягнення до кримінальної відповідальності за захоплення державної влади.

Це одна з майже півтора десятка справ, розпочатих за ініціативою екс-заступника адміністрації Януковича Андрія Портнова, який прилетів в Україну відразу після президентських виборів. Після повернення з вигнання соратник президента-втікача почав нацьковувати на Петра Порошенка правоохоронні органи, використовуючи брудну технологію юридичного спаму. Тільки за рахунок ручного керування правоохоронною системою, і зокрема через використання очільника ДБР Романа Труби, ці подання продовжують розглядати, а не закрили на етапі надходження.

Показово, що й цього разу першоджерелом новини про підозру стала не прес-служба ДБР, а безпосередньо Андрій Портнов у своїх соціальних мережах, – одразу після візиту до Офісу президента. Про політичні мотиви справи свідчить і спроба перетворити розслідування на шоу – замовники планують провести голосування у Верховній Раді за зняття недоторканості на засіданні у грудні, хоча вже з 1 січня недоторканість буде скасована для всіх народних депутатів України.

Поспіх ДБР можна пояснити нещодавнім голосуванням парламенту про перезапуск Бюро, згідно з яким Роман Труба втратить свої повноваження. Фактично це останній шанс Труби і його куратора Портнова нанести хоча б якийсь удар по репутації Петра Порошенка на догоду реваншистам та Кремлю.

При цьому, як повідомив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, Шевченківський суд 15 листопада зобов’язав ДБР закрити саме це провадження проти п’ятого президента.

«З останніх сил чіпляючись за крісло, що швидко вислизає, директор ДБР Роман Труба викинув останній козир – проект повідомлення про підозру п’ятому президенту України. Поспіх Труби і його наставника Портнова обумовлений не тільки близьким звільненням керівника ДБР. Адже 15 листопада Шевченківський суд зобов’язав ДБР розглянути клопотання про закриття саме цього провадження. І конвульсії Труби – всього лише спроба ухилитися від виконання судового рішення», – наголосив Головань.

З огляду на те, що Офіс президента підтримує тиск та політичні переслідування проти Петра Порошенка, такі дії наносять непоправної шкоди Україні й безпосередньо президенту Зеленському на міжнародній арені. Десятки дипломатів та лідерів цивілізованого світу вимагали від нинішньої влади припинити будь-які атаки на п’ятого президента і дотримуватись демократичних принципів політичної боротьби.

«Якщо Володимир Зеленський буде робити, що хоче, бо це реванш, чи тому що це сподобається його виборцям, це буде погано не тільки для Порошенка, це буде погано перш за все для Зеленського, бо постраждає його імідж молодої людини, яка дивиться в майбутнє, яка хоче творити сучасну демократичну країну. Порошенко був партнером, шанованим партнером багатьох лідерів у Європі, вони не будуть сидіти і дивитися», – наголосив колишній президент Польщі Александр Квасневський.

Причиною таких атак проти п’ятого президента України є жага особистої помсти групою соратників Зеленського – про це свідчать слова колишнього посла США в Україні Вільяма Тейлора, сказані під присягою під час закритих слухань у Конгресі.

«У них на емоційному рівні глибока злість на Порошенка. Це – одна з речей, що мотивують атаки та судові справи проти Порошенка. Олігарх Коломойський, про якого я згадував раніше, теж має зуб на Порошенка», – заявляв тимчасовий повірений США в Україні після зустрічі з радниками Зеленського.

Сам Петро Порошенко спростовує всі звинувачення та вважає їх спробою залякати противників нинішньої влади.

«Пан Труба є лише виконавцем. Замовником є колишня команда Януковича, яка з’являється зараз не тільки у своїх телеграм-каналах, але і в органах влади. Важливо знайти замовників і організаторів цієї провокації. Мета її – залякати нашу команду та зупинити нашу боротьбу за європейське та євроатлантичне майбутнє України. Хочу наголосити: нічого у вас не вийде! Ця справа навіть не для студента першокурсника, навіть не для юридичної громадськості», – прокоментував новину Петро Порошенко.

Вже в найближчі тижні ми побачимо, чи залишилась Україна вірна демократичним принципам цивілізованого світу, чи наша держава остаточно стала на стежку путінізму.

Володимир Манько