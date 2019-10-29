Новый замначальника полиции Сумщины был оштрафован за пьяную езду Назначенный сегодня, 19 ноября, заместителем начальника ГУНП – начальником криминальной полиции Сумщины Валерий Строкач 6 лет назад привлекался за управление служебным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, летом 2013 года, когда г-н Строкач был руководителем одного из отделов УБОП УМВД Украины в Сумской области, на него составили протокол за управление служебным авто в состоянии алкогольного опьянения.

Это произошло в первый уик-энд июля 2013 года. Милиционер ехал из Глухова, на сигнал инспектора ГАИ об остановке автомобиля не среагировал, и гаишники даже были вынуждены гнаться за авто. В итоге остановили. От медицинского освидетельствования нарушитель якобы отказался. Но, согласно Админкодексу Украины, отказ от прохождения осмотра на состояние алкогольного опьянения является равнозначным нарушению вождение в нетрезвом виде (ст. 130 КУоАП).

Милиционер был оштрафован на 2550 грн. Постановление Заречного райсуда милиционер оспаривал в апелляции, но и она признала его виновным в правонарушении. С решениеями судов можно ознакомиться в Едином госреестре http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59094483.

Кстати, три года Валерий Строкач пробыл на посту начальника Сумского горотдела полиции аж один день. 21 сентября 2016 года был назначен, 22 – уволен. Такое решение принял тогдашний начальник главного управления Нацполиции Украины в Сумской области Николай Лушпиенко. По его словам, когда он подписывал приказ о назначении Валерия Строкача временно исполняющим обязанности Сумского горотдела полиции о его привлечении к административной ответственности за управление служебным автомобилем в нетрезвом состоянии ему не было известно. Он назначал Валерия Строкача руководителем Сумской полиции в связи с кадровым дефицитом руководящего состава как единственного подготовленного и опытного оперативника.

Узнав об инциденте трехлетней давности из СМИ, он незамедлительно назначил служебную проверку, провел личные беседы с сотрудниками ГАИ, которые оформляли нарушение В.Строкача и принял решение о его увольнении.