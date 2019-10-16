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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5911

В Ахтырке оштрфовали предпринимателей за рекламу пива

Специалистами отдела контроля за рекламой управления защиты прав потребителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области в октябре текущего года был проведен контроль соблюдения законодательства о рекламе в г. Ахтырка, в ходе которого были исследованы более 30 объектов наружной рекламы, размещенные на центральных улицах города.

По результатам указанного контроля было установлено 10 случаев размещения на фасадах магазинов, витринах или окнах стационарных объектов торговли и малых архитектурных форм, палатках, торговых зонтиках на летних площадках изображения бутылок и бокалов пива различных торговых марок.

Согласно изменениям, внесенным Законом Украины от 28.12.2014 г. № 71-VIII в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» от 19.12.95 г. № 481/95 -ВР, с 1 июля 2015 года пиво считается алкогольным напитком, поэтому согласно статье 22 Закона Украины «О рекламе», реклама пива, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускается пиво, запрещается средствами внешней рекламы.

Учитывая социальную значимость данного вопроса и запрет рекламы алкогольных напитков средствами внешней рекламы, управлением в адрес предпринимателей были направлены требования о необходимости проведения демонтажа установленных средств наружной рекламы и применены штрафные санкции к нарушителям рекламного законодательства.

С целью координации усилий по запрету незаконно размещенной рекламы, управлением защиты прав потребителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области в адрес городских голов направлены соответствующие требования о необходимости усиления работы управлений архитектуры и градостроительства в этом вопросе, сообщает сайт ведомства.

Право Госпродпотребслужба Реклама Реклама пива

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