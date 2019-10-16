В Ахтырке оштрфовали предпринимателей за рекламу пива

По результатам указанного контроля было установлено 10 случаев размещения на фасадах магазинов, витринах или окнах стационарных объектов торговли и малых архитектурных форм, палатках, торговых зонтиках на летних площадках изображения бутылок и бокалов пива различных торговых марок.
Согласно изменениям, внесенным Законом Украины от 28.12.2014 г. № 71-VIII в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» от 19.12.95 г. № 481/95 -ВР, с 1 июля 2015 года пиво считается алкогольным напитком, поэтому согласно статье 22 Закона Украины «О рекламе», реклама пива, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускается пиво, запрещается средствами внешней рекламы.
Учитывая социальную значимость данного вопроса и запрет рекламы алкогольных напитков средствами внешней рекламы, управлением в адрес предпринимателей были направлены требования о необходимости проведения демонтажа установленных средств наружной рекламы и применены штрафные санкции к нарушителям рекламного законодательства.
С целью координации усилий по запрету незаконно размещенной рекламы, управлением защиты прав потребителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области в адрес городских голов направлены соответствующие требования о необходимости усиления работы управлений архитектуры и градостроительства в этом вопросе, сообщает сайт ведомства.
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