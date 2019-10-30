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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:181073

В Сумах сливали канализационные стоки в озеро в детском парке?

Госэкоинспекция проанализировала пробы воды из озера в сумском парке "Сказка".

В августе текущего года в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области пожаловался сумчанин на загрязнение одного из озер в детском парке "Сказка" канализационными стоками с характерным фекальным запахом. Тогда инспекцией отбирались пробы воды из озера, в которых было обнаружено высокие концентрации специфических показателей, характерных для канализационных сточных вод. В частности, было зафиксировано превышение содержания аммония, что могло свидетельствовать о попадании канализационных сточных вод в сеть ливневой канализации, трубу которой выведено непосредственно к озеру в парке.

На основании лабораторных исследований Инспекция направила письмо в Сумской городской совет с требованием исследовать состояние сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации в районе детского парка «Сказка» и, в случае выявления их повреждения, провести неотложные ремонтные работы. Исполком Сумского горсовета отчитался об обследовании указанной ливневки: по их информации, повреждений канализационной сети, несанкционированных врезок в ливневки или аварийных порывов не установлено.

Чтобы проанализировать нынешнее состояние воды в крупнейшем озере, расположенном в парке "Сказка", 15 ноября специалистами Инспекции осуществлено визуальное обследование водоема. На момент обследования сброс воды из системы отвода поверхностных ливневых и талых сточных вод (ливневой канализационной сети) не осуществлялся.

Инспекционным отделом инструментально-лабораторного контроля повторно отобраны пробы воды из озера и исследованы показатели состава и свойств поверхностных вод. По результатам гидрохимического анализа в отобранном образце воды обнаружено незначительное превышение уровня химического потребления кислорода (ХПК) - в 1,3 раза по сравнению с установленными предельно допустимыми концентрациями для водоемов хозяйственно-бытового назначения. Однако, в целом, вода в озере достаточно обогащена кислородом, поскольку содержание растворенного кислорода в пробе составляет 9,8 мгО2/дм3 (при норме для водоемов хозяйственно-бытового назначения - не менее 4 мгО2 / дм3). Все другие гидрохимические показатели находятся в пределах нормы, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Госэкоинспекция Детский парк Стоки

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