У Сумах пройде перше засідання ораторського клубу «Красномовець» Ви хочете подолати страх публічних виступів та отримувати від них задоволення?

Сумчан запрошують на відкриття ораторського клубу «Красномовець» в Сумах. Чим будуть займатися: - вчитись робити доповіді - проводити презентації - читати лекції - розповідати історії та анекдоти - а також говорити найкращі тости На першому засіданні клубу пролунають як підготовлені промови, так і експромт-виступи від усіх охочих. Тож запрошують і чекають всіх бажаючих навчатися ораторства. Коли: 27 листопада 2019 року, початок о 17.30 год. Де: м.Суми, вул. Героїв Сумщини, 10, Сумська обласна універсальна наукова бібліотека, Вхід абсолютно безкоштовний. Якщо хочете дізнатись додаткові деталі про те, як все буде відбуватися, залишайте заявку http://bit.ly/2wgLACf. КРАСНОМОВЕЦЬ Facebook: https://www.facebook.com/krasnomovec.club Instagram: https://www.instagram.com/krasnomovec.club Тelegram: https://t.me/krasnomovec Youtube: http://bit.ly/2r90VSV Сайт: https://krasnomovec.club/