Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01238

У Сумах пройде перше засідання ораторського клубу «Красномовець»

Ви хочете подолати страх публічних виступів та отримувати від них задоволення?

Сумчан запрошують на відкриття ораторського клубу «Красномовець» в Сумах.

Чим будуть займатися:

- вчитись робити доповіді

- проводити презентації

- читати лекції

- розповідати історії та анекдоти

- а також говорити найкращі тости

На першому засіданні клубу пролунають як підготовлені промови, так і експромт-виступи від усіх охочих.

Тож запрошують і чекають всіх бажаючих навчатися ораторства.

Коли: 27 листопада 2019 року, початок о 17.30 год.

Де: м.Суми, вул. Героїв Сумщини, 10, Сумська обласна універсальна наукова бібліотека,

Вхід абсолютно безкоштовний.

Якщо хочете дізнатись додаткові деталі про те, як все буде відбуватися, залишайте заявку http://bit.ly/2wgLACf.

КРАСНОМОВЕЦЬ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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