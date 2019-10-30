У Сумах пройде перше засідання ораторського клубу «Красномовець»

Сумчан запрошують на відкриття ораторського клубу «Красномовець» в Сумах.
Чим будуть займатися:
- вчитись робити доповіді
- проводити презентації
- читати лекції
- розповідати історії та анекдоти
- а також говорити найкращі тости
На першому засіданні клубу пролунають як підготовлені промови, так і експромт-виступи від усіх охочих.
Тож запрошують і чекають всіх бажаючих навчатися ораторства.
Коли: 27 листопада 2019 року, початок о 17.30 год.
Де: м.Суми, вул. Героїв Сумщини, 10, Сумська обласна універсальна наукова бібліотека,
Вхід абсолютно безкоштовний.
Якщо хочете дізнатись додаткові деталі про те, як все буде відбуватися, залишайте заявку http://bit.ly/2wgLACf.
КРАСНОМОВЕЦЬ
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