Жена сумского политика отдала свои волосы на парик для онкобольной девочки (видео) Дарья Лантушенко отдала 33 см своих волос на парик для онкобольной девочки после химиотерапии.

Об это она написала в Фейсбуке, выложив видео.

«Помогать легко!

Совсем скоро мои 33 сантиметра превратятся в парик для онкобольной девочки после химиотерапии.

Уверена, что ей они принесут счастье, ощущение поддержки и уверенность в себе», - написала она.