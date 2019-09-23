Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55505

Жена сумского политика отдала свои волосы на парик для онкобольной девочки (видео)

Дарья Лантушенко отдала 33 см своих волос на парик для онкобольной девочки после химиотерапии.

Об это она написала в Фейсбуке, выложив видео.

«Помогать легко!

Совсем скоро мои 33 сантиметра превратятся в парик для онкобольной девочки после химиотерапии.

Уверена, что ей они принесут счастье, ощущение поддержки и уверенность в себе», - написала она.

Общество Благотворительность Дарья Лантушенко

По тематике

У Сумах проходить благодійна акція: подаруй дитині книгу
11.11.2019 10:00

У Сумах проходить благодійна акція: подаруй дитині книгу

На підтримку діточок із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (діти-сироти, діти з малозабезпечених,багатодітних сімей та ін.) у Сумах...

В Сумах пройдет благотворительный шашечный турнир
08.11.2019 09:09

В Сумах пройдет благотворительный шашечный турнир

30 ноября в Сумах пройдет благотворительный турнир по шашкам «Страна друзей»....

У Сумах відкриється благодійна фотовиставка «Бачимо світ»
22.10.2019 08:03

У Сумах відкриється благодійна фотовиставка «Бачимо світ»

22 жовтня о 13.00 на АРТ-майданчику UA:СУМИ відбудеться відкриття благодійної фотовиставки «Бачимо світ»....

Благотворительную помощь Тростянцу на 20 тысяч евро прислал пра-пра-правнучка Леопольда Кенига
02.10.2019 13:08

Благотворительную помощь Тростянцу на 20 тысяч евро прислал пра-пра-правнучка Леопольда Кенига

Тростянецкой громаде удалось найти настоящих друзей в Германии- потомков Леопольда Егоровича Кенига - госпожу Сибилию Страк-Циммерман и ее семью, которые...

В Сумах на школьном благотворительном концерте собрали 17 тыс. грн
23.09.2019 17:38

В Сумах на школьном благотворительном концерте собрали 17 тыс. грн

Сумская школа № 12 провела в масштабный благотворительный концерт «Дари добро»....

Новости

Умер комбриг из Сум, раненный на Донбассе
Сегодня 11:44
В Балаклее подорвались саперы c Сумщины
15.11.2019 23:53
Сергея Маслюка уволили с должности зампрокурора Сумщины
Сегодня 19:22
Соревнования в Путивле собрали 200 борцов из разных регионов Украины
Сегодня 17:45
На Сумщине будут судить женскую банду, нападавшую на пенсионеров
Сегодня 16:57
Жена сумского политика отдала свои волосы на парик для онкобольной девочки (видео)
Сегодня 16:55
На Сумщине официально 12 тысяч безработных
Сегодня 15:58
В Сумах сливали канализационные стоки в озеро в детском парке?
Сегодня 15:18
В Ахтырке оштрафовали предпринимателей за рекламу пива
Сегодня 14:59
Евгения Коростелева похоронят завтра в Сумах
Сегодня 14:33
Новый замначальника полиции Сумщины был оштрафован за пьяную езду
Сегодня 14:19
Братья-бегуны с Сумщины продолжают покорять Оманскую пустыню
Сегодня 13:52
view counter
view counter

Статьи

Подписка на газету "ДС-экспресс": интересная, полезная, недорогая + призы!
Сегодня 18:12
Как стать присяжным
Сегодня 15:02
Что нужно знать о сахарном диабете 2 типа ®
13.11.2019 09:03
Перші підсумки роботи сумських нардепів ® 1
11.11.2019 12:34
Дореформировались: на Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам
07.11.2019 15:57
До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами
07.11.2019 11:07
Валентина Семеренко: «Планирую отработать этот сезон на все 100 процентов»
05.11.2019 19:47
Где провести отпуск: в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе ®
01.11.2019 13:04
Якість надання соціальних послуг – головний акцент у роботі служби зайнятості
31.10.2019 18:30
Медицинский центр «Мед-Премиум»: жизнь без боли
31.10.2019 09:57
Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно
30.10.2019 09:34
«Кусум Фарм» — компания с экологическим мышлением ®
30.10.2019 08:54
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.