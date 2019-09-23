Жена сумского политика отдала свои волосы на парик для онкобольной девочки (видео)

Об это она написала в Фейсбуке, выложив видео.
«Помогать легко!
Совсем скоро мои 33 сантиметра превратятся в парик для онкобольной девочки после химиотерапии.
Уверена, что ей они принесут счастье, ощущение поддержки и уверенность в себе», - написала она.
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