На Сумщине будут судить женскую банду, нападавшую на пенсионеров Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, совершивших разбойные нападения на пенсионеров.

В ходе следствия установлено, что 40-летняя сумчанка, не желая зарабатывать на жизнь законным путем, решила систематически обогащаться за счет противоправного завладения чужим имуществом. К своей преступной деятельности она систематически привлекала еще двух женщин, а однажды - 26-летнего знакомого.

Преступная группа, в частности, в марте 2019 года совершил разбойное нападение на 67-летнего пенсионера с Глуховщины. Тогда нападавшие, привязав мужчину к стулу и угрожая ножом, забрали 18 000 гривен. А уже в апреле этого же года нападающей ворвались в дом 91-летней пенсионерки из Конотопского района, нанеся несколько ударов молотком по голове и рукам, отобрали 6000 гривен и золотые украшения.

На скамье подсудимых оказалась организатор группы и ее 28-летняя сообщница. Действия обоих квалифицированы по ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный повторно, по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилье, лицом, ранее совершившим разбой, организованной группой) УК Украины. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Судить будут также и мужчину, который принимал участие в одном преступлении. Он будет отвечать по ч. 3 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище) УК Украины. Обвиняемый может провести за решеткой 12 лет.

Досудебное следствие по третьей сообщнице обвиняемых продолжается, она объявлена в розыск, сообщает пресс-служба прокуратуры области.