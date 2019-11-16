Соревнования в Путивле собрали 200 борцов из разных регионов Украины В Путивле прошли соревнования Открытого первенства Сумской области по греко-римской борьбе среди младших юношей, посвященные памяти выдающегося тренера Николая Ивановича Янко.

Турнир собрал более 200 юных борцов из Киева (столица представила три команды), Харькова (три команды), Запорожья, Сум (три команды), Конотопа Бурыни, Шостки и Путивля.

Дети боролись бескомпромиссно и до конца. Победители, кроме дипломов и кубков, получили денежные вознаграждения.

Чемпионами в своих весовых категориях и возрастах стали представит ели Сумщины: Никита Вакуленко (Конотоп), Тимур Полиенко (Путивль), Дмитрий Кохан (Конотоп), Никита Харченко (Конотоп), Артем Савоченко (Конотоп), Давид Гниденко (Бурынь),