Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45268

Соревнования в Путивле собрали 200 борцов из разных регионов Украины

В Путивле прошли соревнования Открытого первенства Сумской области по греко-римской борьбе среди младших юношей, посвященные памяти выдающегося тренера Николая Ивановича Янко.

Турнир собрал более 200 юных борцов из Киева (столица представила три команды), Харькова (три команды), Запорожья, Сум (три команды), Конотопа Бурыни, Шостки и Путивля.

Дети боролись бескомпромиссно и до конца. Победители, кроме дипломов и кубков, получили денежные вознаграждения.

Чемпионами в своих весовых категориях и возрастах стали представит ели Сумщины: Никита Вакуленко (Конотоп), Тимур Полиенко (Путивль), Дмитрий Кохан (Конотоп), Никита Харченко (Конотоп), Артем Савоченко (Конотоп), Давид Гниденко (Бурынь),

Спорт Греко-римская борьба Путивль

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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