Соревнования в Путивле собрали 200 борцов из разных регионов Украины

Турнир собрал более 200 юных борцов из Киева (столица представила три команды), Харькова (три команды), Запорожья, Сум (три команды), Конотопа Бурыни, Шостки и Путивля.
Дети боролись бескомпромиссно и до конца. Победители, кроме дипломов и кубков, получили денежные вознаграждения.
Чемпионами в своих весовых категориях и возрастах стали представит ели Сумщины: Никита Вакуленко (Конотоп), Тимур Полиенко (Путивль), Дмитрий Кохан (Конотоп), Никита Харченко (Конотоп), Артем Савоченко (Конотоп), Давид Гниденко (Бурынь),
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