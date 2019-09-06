Сергея Маслюка уволили с должности зампрокурора Сумщины

Об этом сообщила прокуратура области на запрос Sumy.Today.
Сергей Маслюк был уволен с должности на основании решения квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и приказа Генерального прокурора Украины.
Напомним: Сергея Маслюка должен был уволить еще Юрий Луценко два года назад, однако тогда прокурор, которого судят по двум уголовным делам о подделке больничных листов, ушел в декрет.
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