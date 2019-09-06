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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сергея Маслюка уволили с должности зампрокурора Сумщины

С 5 ноября Сергея Маслюка уволили с должности заместителя прокурора Сумской области.

Об этом сообщила прокуратура области на запрос Sumy.Today.

Сергей Маслюк был уволен с должности на основании решения квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и приказа Генерального прокурора Украины.

Напомним: Сергея Маслюка должен был уволить еще Юрий Луценко два года назад, однако тогда прокурор, которого судят по двум уголовным делам о подделке больничных листов, ушел в декрет.

Право Сергей Маслюк

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