Экс-начальник Сумской полиции продолжает перетягивать кадры в Запорожье

Им стал подполковник полиции Руслан Невожай, сообщает отдел коммуникаций ГУНП Запорожской области.
Г-г Невожай работает в подразделениях внутренних дел с 1996 года. До этого работал начальником управления стратегических расследований ГУНП в Сумской области.
Напомним: Николай Лушпиенко до того, как возглавить запорожский главк, руководил полицией Сумщины. В начале ноября он уже «перевез» в Запорожье еще одного своего бывшего коллегу — Олега Григорова. До приезда в Запорожье Григоров занимал должность заместителя начальника ГУНП в Сумской области - начальника следственного управления. В Запорожье он занял аналогичную должность.
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