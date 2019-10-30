Экс-начальник Сумской полиции продолжает перетягивать кадры в Запорожье 19 ноября глава ГУНП в Запорожской области Николай Лушпиенко представил личному составу своего зама, который будет курировать уголовный блок полиции.

Им стал подполковник полиции Руслан Невожай, сообщает отдел коммуникаций ГУНП Запорожской области.

Г-г Невожай работает в подразделениях внутренних дел с 1996 года. До этого работал начальником управления стратегических расследований ГУНП в Сумской области.

Напомним: Николай Лушпиенко до того, как возглавить запорожский главк, руководил полицией Сумщины. В начале ноября он уже «перевез» в Запорожье еще одного своего бывшего коллегу — Олега Григорова. До приезда в Запорожье Григоров занимал должность заместителя начальника ГУНП в Сумской области - начальника следственного управления. В Запорожье он занял аналогичную должность.