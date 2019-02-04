Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:56187

Сумские кикбоксеры отличились на кубке Украины

На выходных в Ровно кубок Украины по кикбоксингу WAKO среди детей, юношей и юниоров.

Воспитанники СОДЮСШ единоборств и МДЮСШ «Колос» завоевали призовые места. Победителями стали: Сенецкий Дмитрий в разделе фул-контакт (71 кг), Москаленко Тимур в разделе фул-контакт (91 кг), Бераиа Демур в разделе фул-контакт (57 кг), Каплун Даниил в разделе фул-контакт (81кг). Подготовил спортсменов Заслуженный тренер Украины Кириченко Николай Алексеевич.

Воспитанники Кривопишина Виталия Анатольевича взяли еще три медали: Приходченко Назар в разделе фул-контакт (46кг) занял 2 место, Стадник Виталий в разделе фул-контакт (40 кг) и Золотин Андрей в разделе лайт-контакт (63кг) заняли 3 места.

Спорт Кикбоксинг

По тематике

Сумские кикбоксеры стали чемпионами мира
06.11.2019 09:03

Сумские кикбоксеры стали чемпионами мира

Чемпионат мира по кикбоксингу проходил в г. Марина Ди Каррара (Италия) с 31 октября по 3 ноября....

Сумские кикбоксеры стали чемпионами мира
22.10.2019 15:54

Сумские кикбоксеры стали чемпионами мира

Сумчане стали чемпионами мира по кикбоксингу ISKA, который завершился в г. Корк (Ирландия)....

Сумские кикбоксеры с медалями
30.09.2019 11:58

Сумские кикбоксеры с медалями

С 26 по 29 сентября проходил Кубок Украины по кикбоксингу среди взрослых и Чемпионат Украины среди студентов и юниоров....

Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины
14.04.2019 21:34

Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины

На выходных в Броварах проходил чемпионат Украины по кикбоксингу (версия WAKO) среди юношей и юниоров....

Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины
04.02.2019 08:51

Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины

На выходных в Чернигов состоялся чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO среди школьников и студентов....

Новости

Умер комбриг из Сум, раненный на Донбассе
Вчера 11:44
В Балаклее подорвались саперы c Сумщины
15.11.2019 23:53
У Сумах виставився пілот-художник
Сегодня 09:30
Сумские кикбоксеры отличились на кубке Украины
Сегодня 08:56
Экс-начальник Сумской полиции продолжает перетягивать кадры в Запорожье
Сегодня 08:27
У Сумах пройде перше засідання ораторського клубу «Красномовець»
Сегодня 08:01
В Конотопе насмерть сбили 74-летнего пенсионера
Вчера 22:21
Избрана мера пресечения сумскому судье, подозреваемому во взятке
Вчера 20:14
Сергея Маслюка уволили с должности зампрокурора Сумщины
Вчера 19:22
Соревнования в Путивле собрали 200 борцов из разных регионов Украины
Вчера 17:45
На Сумщине будут судить женскую банду, нападавшую на пенсионеров
Вчера 16:57
Жена сумского политика отдала свои волосы на парик для онкобольной девочки (видео)
Вчера 16:55
view counter
view counter

Статьи

Подписка на газету "ДС-экспресс": интересная, полезная, недорогая + призы!
Вчера 18:12
Как стать присяжным
Вчера 15:02
Что нужно знать о сахарном диабете 2 типа ®
13.11.2019 09:03
Перші підсумки роботи сумських нардепів ® 1
11.11.2019 12:34
Дореформировались: на Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам
07.11.2019 15:57
До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами
07.11.2019 11:07
Валентина Семеренко: «Планирую отработать этот сезон на все 100 процентов»
05.11.2019 19:47
Где провести отпуск: в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе ®
01.11.2019 13:04
Якість надання соціальних послуг – головний акцент у роботі служби зайнятості
31.10.2019 18:30
Медицинский центр «Мед-Премиум»: жизнь без боли
31.10.2019 09:57
Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно
30.10.2019 09:34
«Кусум Фарм» — компания с экологическим мышлением ®
30.10.2019 08:54
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.