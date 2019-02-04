Сумские кикбоксеры отличились на кубке Украины

Воспитанники СОДЮСШ единоборств и МДЮСШ «Колос» завоевали призовые места. Победителями стали: Сенецкий Дмитрий в разделе фул-контакт (71 кг), Москаленко Тимур в разделе фул-контакт (91 кг), Бераиа Демур в разделе фул-контакт (57 кг), Каплун Даниил в разделе фул-контакт (81кг). Подготовил спортсменов Заслуженный тренер Украины Кириченко Николай Алексеевич.
Воспитанники Кривопишина Виталия Анатольевича взяли еще три медали: Приходченко Назар в разделе фул-контакт (46кг) занял 2 место, Стадник Виталий в разделе фул-контакт (40 кг) и Золотин Андрей в разделе лайт-контакт (63кг) заняли 3 места.
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