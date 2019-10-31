У Сумах виставився пілот-художник

Сумська міська галерея презентувала виставку живопису Леоніда Павленка.
Малюванням автор займається з дитинства. Він – учасник багатьох персональних та групових виставок. Увесь вільний час присвячує улюбленому заняттю – живопису. Художник говорить, що в житті не продав жодну зі своїх робіт, а ось дарував багато, і тепер його роботи зберігаються у приватних колекціях у США, Великобританії, Росії та Україні.
Леонід Павленко використовує у роботі власний романтичний стиль, транслюючи на полотна свої мрії про подорожі та пригоди.
Картини художника несуть у серця людей світло. Яскраві кольори та різнобарв’я роблять полотна теплими, дарують глядачам відчуття комфорту.
Твори митця відрізняються особливою експресивністю та власною неповторною манерою виконання.
Побачити виставку «Пілот-художник» можна до 1 грудня.
Вхід вільний.
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