У Сумах виставився пілот-художник «Я все життя мріяв малювати і літати. Я став льотчиком і з дитинства пишу картини. Я щаслива людина!».

Сумська міська галерея презентувала виставку живопису Леоніда Павленка.

Малюванням автор займається з дитинства. Він – учасник багатьох персональних та групових виставок. Увесь вільний час присвячує улюбленому заняттю – живопису. Художник говорить, що в житті не продав жодну зі своїх робіт, а ось дарував багато, і тепер його роботи зберігаються у приватних колекціях у США, Великобританії, Росії та Україні.

Леонід Павленко використовує у роботі власний романтичний стиль, транслюючи на полотна свої мрії про подорожі та пригоди.

Картини художника несуть у серця людей світло. Яскраві кольори та різнобарв’я роблять полотна теплими, дарують глядачам відчуття комфорту.

Твори митця відрізняються особливою експресивністю та власною неповторною манерою виконання.

Побачити виставку «Пілот-художник» можна до 1 грудня.

Вхід вільний.