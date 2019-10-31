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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:30196

У Сумах виставився пілот-художник

«Я все життя мріяв малювати і літати. Я став льотчиком і з дитинства пишу картини. Я щаслива людина!».

Сумська міська галерея презентувала виставку живопису Леоніда Павленка.

Малюванням автор займається з дитинства. Він – учасник багатьох персональних та групових виставок. Увесь вільний час присвячує улюбленому заняттю – живопису. Художник говорить, що в житті не продав жодну зі своїх робіт, а ось дарував багато, і тепер його роботи зберігаються у приватних колекціях у США, Великобританії, Росії та Україні.

Леонід Павленко використовує у роботі власний романтичний стиль, транслюючи на полотна свої мрії про подорожі та пригоди.

Картини художника несуть у серця людей світло. Яскраві кольори та різнобарв’я роблять полотна теплими, дарують глядачам відчуття комфорту.

Твори митця відрізняються особливою експресивністю та власною неповторною манерою виконання.

Побачити виставку «Пілот-художник» можна до 1 грудня.

Вхід вільний.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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