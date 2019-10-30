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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:21237

В Конотопе насмерть сбили 74-летнего пенсионера

Полиция расследует причины и обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пожилой пешеход

Происшествие произошло сегодня, около 16:30, в одном из микрорайонов Конотопа.

Водитель автомобиля ВАЗ-2109, не выбрав безопасную скорость и не учтя погодные условия, совершил наезд на 74-летнего пешехода. Пожилой мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей и погиб на месте происшествия.

Водитель, 56-летний конотопчанин, предварительно в момент аварии был трезв. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения ..., повлекшее смерть потерпевшего) и назначили ряд экспертиз для выяснения объективных причин, которые привели к трагедии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Конотоп Смертельное ДТП

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