В Конотопе насмерть сбили 74-летнего пенсионера Полиция расследует причины и обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пожилой пешеход

Происшествие произошло сегодня, около 16:30, в одном из микрорайонов Конотопа.

Водитель автомобиля ВАЗ-2109, не выбрав безопасную скорость и не учтя погодные условия, совершил наезд на 74-летнего пешехода. Пожилой мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей и погиб на месте происшествия.

Водитель, 56-летний конотопчанин, предварительно в момент аварии был трезв. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения ..., повлекшее смерть потерпевшего) и назначили ряд экспертиз для выяснения объективных причин, которые привели к трагедии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.