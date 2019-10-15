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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:41181

Сумской баскетболист выиграл первый тур Суперлиги 3х3

18 ноября в Киеве проходил первый тур чемпионата Украины по баскетболу 3х3 в Суперлиге.

Всего в течение сезона состоится пять этапов и Суперфинал.

У женщин борьбу вели 12 команд, в том числе команда БК «СумДУ». Сумчанки в группе проиграли две встречи: 8:21 «Франковск-НПУ» (стала третьей) и 7:22 одесскому «Интерхиму», и выбыли из дальнейшей борьбы.

У мужчин БК «СумДУ» в группе победил со счетом 21:13 «Инваспорт-2» из Днепра и проиграл 12:21 харьковскому «Политехнику» и тоже не вышел дальше.

А вот игрок БК «СумДУ» Игорь Стародуб, который играл за сборную Украины U23 с партнерами дошел до финала, где выиграл у «Житомира» 21:18. 4 последних очка из 5 забил наш баскетболист.

Спорт Баскетбол 3х3

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