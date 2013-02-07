В Сумах отметят День отказа от курения Жителей Сумщины приглашает принять участие в мероприятиях, посвященных Дню отказа от курения.

Международный день отказа от курения на Сумщине будут отмечать 21 ноября с 10.00 до 12.00 на Покровской площади рядом с альтанкой в Сумах. Подобные активности будут проводиться в 10 регионах и г. Киев.

В рамках этого Дня Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины и Центр общественного представительства «Жизнь» проведут флешмоб и опросы общественности.

Организаторы события и журналисты пообщаются с жителями Сум - проведут небольшой опрос по восприятию пачки сигарет, сейчас в Украине, по сравнению со стандартизированной упаковкой, которая введена во многих странах (Словения, Австралия, Канада, Франция, Великобритания и др.).

Справка

Международный день отказа от курения (No Smoking Day) отмечается ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира. Цель мероприятий - снижение распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье. В 2019 году Международный день отказа от курения отмечается 21 ноября.