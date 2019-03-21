В Сумах прощаются с Евгением Коростелевым

В 9:00 с военным простились родные. Около 10:00 в Свято-Воскресенском соборе по погибшему началась заупокойная лития, пишет UA:СУМИ.
После с ним можно будет попрощаться в кадетском корпусе, дальше траурная процессия двинется к Аллее Героев на Центральном кладбище города, где и будет похоронен воин.
У полковника осталась жена, дочь и сын. Ему было 38 лет.
Напомним: офицер получил тяжелое ранение 12 ноября, выполняя задание в районе проведения операции Объединенных сил.
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