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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02377

В Сумах прощаются с Евгением Коростелевым

Сегодня, 20 ноября, в Сумах прощаются с Евгением Коростелевым, который умер вчера от ранений в Харьковском военном госпитале.

В 9:00 с военным простились родные. Около 10:00 в Свято-Воскресенском соборе по погибшему началась заупокойная лития, пишет UA:СУМИ.

После с ним можно будет попрощаться в кадетском корпусе, дальше траурная процессия двинется к Аллее Героев на Центральном кладбище города, где и будет похоронен воин.

У полковника осталась жена, дочь и сын. Ему было 38 лет.

Напомним: офицер получил тяжелое ранение 12 ноября, выполняя задание в районе проведения операции Объединенных сил.

Общество Евгений Коростелев Похороны ООС
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