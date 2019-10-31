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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:04144

С сегодняшнего дня сумчан начнут штрафовать за перевозку детей без автокресла

Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей» опубликован в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины».

Закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях частями десятой и одиннадцатой, в которых устанавливается административная ответственность за нарушение правил перевозки детей и за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно.

Так, законом определено, что нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере 13 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). При этом повторное в течение года совершение нарушения предусматривает штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).

Перевозить детей, рост которых менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста, - в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей в темное время суток... запрещалось и раньше, но штрафы не были предусмотрены.

Ссылка на закон: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/224-20.

Право Автокресло

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