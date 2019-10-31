Сумские пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол

Во время проведения пограничного контроля граждан, которые выезжали в Россию автомобилем марки «BMW» российской регистрации пограничники обнаружили и задержали гражданина Молдовы, который следовал в качестве пассажира. Относительно иностранца сработала международная база данных Интерпола.
По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Республику Молдова для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152, п. B ч. 2 ст. 287 и ч. 3 ст. 264/1 Уголовного кодекса Республики Молдова.
Сейчас 38-летний мужчина задержан, после проведения процессуальных действий в установленном порядке передан компетентным органам.
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