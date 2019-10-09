Апелляционный суд оставил в силе приговор по факту нанесения тяжких телесных повреждений охраннику сумского собора Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор Заречного районного суда г. Сумы, которым гражданин М. признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений охраннику Спасо-Преображенского кафедрального собора в г. Сумы (ч. 1 ст. 121 УК Украины) и ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 263 УК Украины).

Напоминаем, 6 июня 2019 года приговором Заречного районного суда г. Сумы мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Происшествие произошло ночью 22 октября 2015 года на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора, где в ходе ссоры военнослужащий (проходил военную службу по контракту в Национальной гвардии Украины и находился в отпуске) нанес охраннику данного собора удары, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Кроме того, в этот же день, в ходе проведения осмотра места происшествия, правоохранители обнаружили у гражданина М. холодное оружие - нож.

Во время апелляционного рассмотрения коллегией судей не установлено каких-либо нарушений норм материального или процессуального права, следствием которых является изменение или отмена судебного решения, в связи с чем приговор оставлен без изменений, как законный, обоснованный и мотивированный.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Харьковского апелляционного суда отмечает, что суд первой инстанции, непосредственно исследовав доказательства, пришел к правильному выводу о наличии в действиях обвиняемого состава инкриминируемых ему уголовных преступлений и назначении наказания, выполнил требования ст. 65 УК Украины и назначил наказание, необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений.