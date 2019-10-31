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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:36177

Под Конотопом поймали веловора

В полицию с заявлением о том, что из его хозяйства похищен велосипед, обратился 65-летний житель одного из населенных пунктов Конотопского района.

Оказалось, что вечером он оставил двухколесник на своем дворе, а утром, выйдя из дома, обнаружил его отсутствие.

Поиски транспортного средства возглавил местный участковый. Он вместе с коллегами-правоохранителями организовал отработку территории, проверку лиц, которые могут быть причастны к совершению данного правонарушения. И скоро в их поле зрения попал 22-летний житель соседнего села. Тот только недавно освободился из исправительного учреждения, где отбывал наказание за аналогичное преступление.

Осматривая двор вероятного правонарушителя, правоохранители обнаружили не только накануне похищенный велосипед, но и еще один двухколесник. Эта находка насторожила участкового, ведь он знал, что молодой человек никогда не имел собственного велосипеда. Под давлением аргументов тот признался, что и это транспортное средство тоже украл несколько дней назад у своей односельчанки.

Правоохранителям он объяснил, что «на дело» выходил обычно ночью. Ходил своим селом или ближайшими соседними, присматривался к дворам: не забыл случайно кто-нибудь из хозяев, то, чем можно поживиться. А заметив добычу - воровал и переносил в свой двор.

По указанным же фактам следователями открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). В случае доказательства его вины в суде, злоумышленнику за содеянное этот раз грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает полиция Сумщины.

Право Конотопский район Кража Кража велосипеда

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