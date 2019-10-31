В Глухове спасатели оказали помощь пожилому мужчине

На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что пожилой мужчина в квартире нуждался в медицинской помощи. Спасатели с работодателем немеханизированного инструмента открыли дверь квартиры и передали мужчину работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
Всего для оказания помощи были привлечены 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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