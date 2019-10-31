Житель Сумщины ночью обокрал друзей Он проник в дом своих друзей и похитил из кармана одежды хозяйки деньги.

Как рассказала вызванным работникам полиции сама потерпевшая, в тот вечер к ней и ее сожителю в гости приходил односельчанин. Компания некоторое время говорила за столом, щедро угощаясь водкой, а когда стемнело, она отправила гостя домой, а сами с мужем пошли отдыхать. А уже на утро, проснувшись, обнаружила поврежденное окно и исчезновение денег, которые оставались в кармане верхней одежды.

Правоохранители сразу заподозрили в краже недавнего гостя. И, проверив эту версию, нашли ей полное подтверждение. Да и сам 33-летний мужчина не отрицал своей причастности к исчезновению средств. Рассказал: когда хозяева легли спать, он вернулся на их двор. Тихонько вынул фанерную раму, проник в веранду и обшарил карманы оставленной там одежды. Найдя купюры, забрал их с собой. Часть уже успел потратить, а остаток изъяли правоохранители.

Следователи Бурынского отделения полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины, и после завершения досудебного расследования направлены дело на рассмотрение суда.

Поэтому вору придется вернуть односельчанке деньги и ответить за свой поступок перед законом. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.