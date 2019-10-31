Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50168

Житель Сумщины ночью обокрал друзей

Он проник в дом своих друзей и похитил из кармана одежды хозяйки деньги.

Как рассказала вызванным работникам полиции сама потерпевшая, в тот вечер к ней и ее сожителю в гости приходил односельчанин. Компания некоторое время говорила за столом, щедро угощаясь водкой, а когда стемнело, она отправила гостя домой, а сами с мужем пошли отдыхать. А уже на утро, проснувшись, обнаружила поврежденное окно и исчезновение денег, которые оставались в кармане верхней одежды.

Правоохранители сразу заподозрили в краже недавнего гостя. И, проверив эту версию, нашли ей полное подтверждение. Да и сам 33-летний мужчина не отрицал своей причастности к исчезновению средств. Рассказал: когда хозяева легли спать, он вернулся на их двор. Тихонько вынул фанерную раму, проник в веранду и обшарил карманы оставленной там одежды. Найдя купюры, забрал их с собой. Часть уже успел потратить, а остаток изъяли правоохранители.

Следователи Бурынского отделения полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины, и после завершения досудебного расследования направлены дело на рассмотрение суда.

Поэтому вору придется вернуть односельчанке деньги и ответить за свой поступок перед законом. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Право Кража

По тематике

Сегодня 12:36

Под Конотопом поймали веловора

В полицию с заявлением о том, что из его хозяйства похищен велосипед, обратился 65-летний житель одного из населенных пунктов Конотопского...

Вчера 12:28

В Киеве задержали сумчанина за карманную кражу

Сумчанин, имея за плечами криминальное прошлое, похитил из кармана куртки киевлянки кошелек с деньгами....

На Сумщине полицейские задержали серийных гаражных воров
18.11.2019 11:33

На Сумщине полицейские задержали серийных гаражных воров

Предварительно установлено, что двое злоумышленников действовали в течение длительного времени, обворовывая гараже соседей и собственников помещений в других автокооперативах Шостки....

Сумская полиция разыскивает подозреваемого в совершении преступления
12.11.2019 13:22

Сумская полиция разыскивает подозреваемого в совершении преступления

Управлением противодействия наркопреступности ГУНП в Сумской области за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 185 УК Украины (кража) разыскивается Маленко Валентин...

12.11.2019 08:50

На Сумщине соседки обокрали 77-летнего пенсионера

Злоумышленницы проникли в дом пенсионера и похитили из тайника почти 6000 гривен....

Новости

В Сумах прощаются с Евгением Коростелевым (+видео)
Сегодня 11:02
Умер комбриг из Сум, раненный на Донбассе
Вчера 11:44
В Балаклее подорвались саперы c Сумщины
15.11.2019 23:53
Завтра в Сумах похолодает
Сегодня 14:05
Житель Сумщины ночью обокрал друзей
Сегодня 13:50
На Сумщине водитель доказал в суде свою невиновность в пьяной езде
Сегодня 13:38
Юная глуховчанка выступит на гала-концерте «Золотой голос Украины»
Сегодня 13:19
Кто из сумчанок выступит на первом этапе кубка мира по биатлону
Сегодня 13:17
Водителя, который в Сумах совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия, взяли под стражу
Сегодня 13:05
Врач рассказал о состоянии военного с Сумщины, который был ранен во время взрывов в Балаклее
Сегодня 12:42
Под Конотопом поймали веловора
Сегодня 12:36
На Сумщине аграрии во время полевых работ выпахали снаряд
Сегодня 12:23
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.