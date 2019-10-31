На Сумщине подростки обворовывали дома Как выяснили сотрудники полиции, от рук несовершеннолетних потерпели их знакомые и родственники.

В полицию Шостки поступило два сообщения о кражах из домов в поселке Воронеж Шосткинского района. И в обоих случаях пострадавшие граждане заподозрили в кражах двух местных подростков, которых видели накануне у своих домов. Правоохранители разыскали ребят, и те в содеянном сознались.

Ребятам 14 и 15 лет. Как установили полицейские, сначала несовершеннолетние решили обокрасть жилье одноклассницы. Они некоторое время наблюдали за домом, играя неподалеку, а когда увидели, что хозяева ушли со двора, решили туда наведаться. Им повезло - в спешке владельцы забыли закрыть на замок входную дверь в дом, поэтому подростки беспрепятственно проникли в дом и похитили оттуда мобильный телефон и почти 4000 гривен.

Обрадовавшись легкой добыче, они на попутной машине доехали до Шостки, где тратили деньги на развлечения, а также два дня самостоятельно снимали в райцентре жилье. Похищенный гаджет сдали в ломбард с помощью случайного прохожего, заплатив том за услугу 200 гривен.

Как только деньги закончились, «дуэт» вернулся домой. По словам несовершеннолетних, родственники их из-за их отсутствия не переживали, поэтому и не искали.

Следующим объектом кражи они выбрали дом дедушки одного из них. Внук часто бывал у него в гостях и хорошо знал, где родственники прячут ключи от квартиры. Дождавшись подходящего момента, ребята воспользовались ими и зашли в дом. Там в сумке нашли и забрали с собой 1100 гривен. Эти деньги также потратили в городе.

Сейчас в отношении обоих подростков в полиции открыли уголовные производства по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы. Окончательное наказание подросткам определит суд, сообщает полиция Сумщины.