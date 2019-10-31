В Тростянце мошенник расплатился за товар поддельными евро

В дежурную часть Тростянецкого отделения полиции поступило сообщение о мужчине, который расплатился за товар поддельной купюрой в 100 евро. На место происшествия сразу отправилась следственно-оперативная группа полиции.
Правоохранители со слов 56-летней продавщицы магазина выяснили обстоятельства происшествия. Она рассказала: в помещение магазина зашел гражданин средних лет, одетый в одежду темных цветов, и стал рассматривать мужские зимние куртки. Выбрав себе одежду и не заботясь о примерке, он подошел к кассе, чтобы расплатиться за покупку. Однако отечественных денег у него при себе не оказалось. Мужчина имел иностранную валюту номиналом в 100 евро, и поэтому предложил продавцу расчет именно этими деньгами. Мол, сам он не местный и очень спешит в Ахтырку. Женщина приняла предложение незнакомца: приняв купюру в 100 евро, она дала ему и сдачу - 800 гривен.
Через несколько минут она, внимательно рассмотрев банкноту, заметила, что деньги не настоящие. Бросилась было вдогонку за «покупателем», но того, что называется, и след простыл.
В полиции говорят: в данном случае женщина забыла, что расчеты в Украине разрешены только национальной валютой – гривной. Следовательно, сама допустила ошибку, когда согласилась принять в оплату за товар другую валюту.
Тем не менее, следователи внесли информацию о данном событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 УК Украины и открыли уголовное производство, в рамках которого устанавливают личность и местонахождение ловкача.
Полицейские обращаются к гражданам с предостережением: помните - лишнее доверие стоит не только финансовых, но и эмоциональных потерь. Не следует столь безоглядно доверять незнакомым людям, тем более, когда дело касается денег, ценностей или конфиденциальной информации. Будьте осмотрительны, и вам не придется стать жертвой преступного посягательства, сообщает полиция Сумщины.
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