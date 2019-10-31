Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:44127

В Тростянце мошенник расплатился за товар поддельными евро

Работники полиции разыскивают мужчину, который расплатился с продавцом магазина за зимнюю куртку поддельной купюрой в 100 евро.

В дежурную часть Тростянецкого отделения полиции поступило сообщение о мужчине, который расплатился за товар поддельной купюрой в 100 евро. На место происшествия сразу отправилась следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители со слов 56-летней продавщицы магазина выяснили обстоятельства происшествия. Она рассказала: в помещение магазина зашел гражданин средних лет, одетый в одежду темных цветов, и стал рассматривать мужские зимние куртки. Выбрав себе одежду и не заботясь о примерке, он подошел к кассе, чтобы расплатиться за покупку. Однако отечественных денег у него при себе не оказалось. Мужчина имел иностранную валюту номиналом в 100 евро, и поэтому предложил продавцу расчет именно этими деньгами. Мол, сам он не местный и очень спешит в Ахтырку. Женщина приняла предложение незнакомца: приняв купюру в 100 евро, она дала ему и сдачу - 800 гривен.

Через несколько минут она, внимательно рассмотрев банкноту, заметила, что деньги не настоящие. Бросилась было вдогонку за «покупателем», но того, что называется, и след простыл.

В полиции говорят: в данном случае женщина забыла, что расчеты в Украине разрешены только национальной валютой – гривной. Следовательно, сама допустила ошибку, когда согласилась принять в оплату за товар другую валюту.

Тем не менее, следователи внесли информацию о данном событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 УК Украины и открыли уголовное производство, в рамках которого устанавливают личность и местонахождение ловкача.

Полицейские обращаются к гражданам с предостережением: помните - лишнее доверие стоит не только финансовых, но и эмоциональных потерь. Не следует столь безоглядно доверять незнакомым людям, тем более, когда дело касается денег, ценностей или конфиденциальной информации. Будьте осмотрительны, и вам не придется стать жертвой преступного посягательства, сообщает полиция Сумщины.

Право Мошенничество Тростянец

По тематике

Что собираются построить в Тростянце из спортивной инфраструктуры в ближайшие пять лет?
18.11.2019 16:46

Что собираются построить в Тростянце из спортивной инфраструктуры в ближайшие пять лет?

Сегодня, 18 ноября, мэр Тростянецкой ОТГ Юрий Бова начал цикл презентаций приоритетных направлений стратегического развития Тростянецкой громады на ближайшие 5...

18.11.2019 13:50

Ахтырчанка потеряла 37 тысяч, доверившись фейковому банкиру

Полицейские Ахтырского отдела полиции разыскивают афериста, который под предлогом блокировки карты от несанкционированного снятия средств выспросил у 41-летней женщины конфиденциальную...

13.11.2019 09:50

В Тростянце спасатели предотвратили масштабный пожар в жилом секторе

12 ноября в 17:21 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Славгородская в г....

В Тростянце открыли новый Центр предоставления административных услуг
12.11.2019 17:43

В Тростянце открыли новый Центр предоставления административных услуг

Сегодня, 12 ноября, в Тростянце открыли современный Центр предоставления административных услуг....

Мошенники обобрали конотопского предпринимателя на 200 тысяч
11.11.2019 16:00

Мошенники обобрали конотопского предпринимателя на 200 тысяч

Конотопские правоохранители разыскивают злоумышленников, которые обманули местного предпринимателя почти на 200 тысяч гривен....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.