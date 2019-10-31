На Сумщине пиротехники уничтожили найденный грибниками арсенал боеприпасов

На эти боеприпасы наткнулись грибники в лесопосадке вблизи с. Рудак и в районном центре в лесопарке «Мирщина». Об опасных находках люди сообщили в Службу спасения «101». Роменские пиротехники изъяли в первом месте 9 снарядов и минометную мину, а во втором - 8 артснарядов. Арсенал боеприпасов специалисты вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.
Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102». Помните, что работы по обезвреживанию боеприпасов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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