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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пиротехники уничтожили найденный грибниками арсенал боеприпасов

19 ноября группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) были проведены работы в Середина-Будском районе по обезвреживанию 17 артиллерийских снарядов (76, 57, 45 мм) и минометной мины (82 мм) времен второй мировой войны.

На эти боеприпасы наткнулись грибники в лесопосадке вблизи с. Рудак и в районном центре в лесопарке «Мирщина». Об опасных находках люди сообщили в Службу спасения «101». Роменские пиротехники изъяли в первом месте 9 снарядов и минометную мину, а во втором - 8 артснарядов. Арсенал боеприпасов специалисты вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102». Помните, что работы по обезвреживанию боеприпасов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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