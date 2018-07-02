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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах закончился суд по факту взрыва в ночном клубе «Луна»

Суд удалился в совещательную комнату до 21 ноября.

Сегодня, 20 ноября, суд удалился в совещательную комнату по делу по факту взрыва в ночном клубе "Луна".

Вынесения решения состоится в 10 час. 00 мин. 21 ноября.

Мужчина обвиняется в совершении нескольких уголовных преступлений:

- законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц, законченное покушение на умышленное убийство совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и законченное покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 15, п 1, 5, 7 ч . 2 ст. 115 УК Украины);

- хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины);

- сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342 УК Украины);

- незаконное обращение с боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины);

- умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья »я (ч. 2 ст. 125 УК Украины)

Уголовное производство рассматривается коллегиально: председательствующий судья - Сибилев А.В., судьи - Шершак М.И., Янголь Е.В.

Информационно: событие произошло 10 июня 2018 года около 6.00 утра в ночном клубе «Луна» в г. Сумы. В этот день молодой человек, на голове которого была балаклава, вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в людей гранату. После этого он пытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции. В результате взрыва телесные повреждения получили 8 человек.

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