На Сумщине аграрии во время полевых работ выпахали снаряд 19 ноября в Службу спасения "101" поступила информация об обнаружении предмета, похожего на боеприпас вблизи с. Подильки Липоводолинского района.

На место вызова прибыли сотрудники районных подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.

Как было установлено, работники местного агропредприятия в поле выпахали трактором взрывоопасный предмет. Предварительно находку идентифицировано, как 152 мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Окружающую территорию взяли под охрану полицейские, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны).

Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.