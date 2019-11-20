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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:23241

На Сумщине аграрии во время полевых работ выпахали снаряд

19 ноября в Службу спасения "101" поступила информация об обнаружении предмета, похожего на боеприпас вблизи с. Подильки Липоводолинского района.

На место вызова прибыли сотрудники районных подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.

Как было установлено, работники местного агропредприятия в поле выпахали трактором взрывоопасный предмет. Предварительно находку идентифицировано, как 152 мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Окружающую территорию взяли под охрану полицейские, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны).

Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Липоводолинский район Устаревшие боеприпасы

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