На Сумщине аграрии во время полевых работ выпахали снаряд

На место вызова прибыли сотрудники районных подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.
Как было установлено, работники местного агропредприятия в поле выпахали трактором взрывоопасный предмет. Предварительно находку идентифицировано, как 152 мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Окружающую территорию взяли под охрану полицейские, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны).
Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
19 ноября группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) были проведены работы в...
За минувшие сутки в полицию поступили два сообщения об обнаружении в земле старых боеприпасов....
17 ноября в 14:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительных металлических предметов на территории лесопарка в г....
За минувшие сутки 1 боеприпас обезврежен, еще 1 обнаружен....
В поле неподалеку от села Нехаевка Конотопского района случайно был обнаружен целый склад старых ржавых боеприпасов....