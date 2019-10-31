Врач рассказал о состоянии военного с Сумщины, который был ранен во время взрывов в Балаклее

Военного госпитализировали с ожогами ног и лица, всего около 20 процентов. Сейчас военнослужащего перевели из реанимации в палату, говорит заведующий ожогового отделения Аслан Цогоев.
«Состояние стабильное сейчас, ближе к средней тяжести. Такие травмы, как у него, лечатся месяц-полтора. Лечим капельницами, множество препаратов всевозможных, плюс перевязки. Возможно, понадобится операция по пересадке кожи. Пока вопрос открытый, это будет известно через 10 дней. Но мы надеемся, что обойдется без операции», - говорит Аслан Цогоев.
Напомним, в пятницу, 15 ноября, в воинской части в Балаклее прогремели взрывы. Двое саперов погибли в тот же день. Еще один умер в харьковской больнице 17 ноября. Четверо военных получили ранения. Трое из них находятся в медучреждениях Харькова. Угрозы их жизни нет. 19 ноября в Ахтырке попрощались с двумя погибшими военными. В городе был объявлен день траура, пишет UA:СУМИ.
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