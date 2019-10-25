Юная глуховчанка выступит на гала-концерте «Золотой голос Украины»

Ученица Глуховской школы искусств Валерия Опанасенко получила сразу три награды и приглашение к участию в финальном Гала-концерте победителей престижного проекта «Золотой голос Украины».
16 ноября состоялся Всеукраинский фестиваль-конкурс «Харьков собирает таланты - 2019». Юная вокалистка Валерия Опанасенко выступала в двух номинациях - «Академический вокал» и «Эстрадный вокал», где завоевала Гран-при и Супер Гран-при. Она также получила диплом «Самая яркая личность фестиваля».
19 ноября в 17:53 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Героев Крут в...
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