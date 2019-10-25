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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19169

Юная глуховчанка выступит на гала-концерте «Золотой голос Украины»

Воспитанница Глуховской школы искусств завоевала сразу три отличия на Всеукраинском фестивале-конкурсе.

Ученица Глуховской школы искусств Валерия Опанасенко получила сразу три награды и приглашение к участию в финальном Гала-концерте победителей престижного проекта «Золотой голос Украины».

16 ноября состоялся Всеукраинский фестиваль-конкурс «Харьков собирает таланты - 2019». Юная вокалистка Валерия Опанасенко выступала в двух номинациях - «Академический вокал» и «Эстрадный вокал», где завоевала Гран-при и Супер Гран-при. Она также получила диплом «Самая яркая личность фестиваля».

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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