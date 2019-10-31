Водителя, который в Сумах совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия, взяли под стражу Сумской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении 39-летнему ахтырчанину, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. По ходатайству следователя и прокурора решением суда 20 ноября 2019 года мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о ДТП, произошло 17 ноября около 19 часов 40 минут в районе дома 54 на улице Героев Крут в м. Суми. Тогда на регулируемом пешеходном переходе водитель Опель-Вектра допустил наезд на 24-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть на зеленый для нее сигнал светофора. От полученных травм пострадавшая скончалась, водитель с места происшествия скрылся.

В тот же день около 22 часов 30 минут во время розыскных мероприятий сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль данной марки, который имел механические повреждения. Однако, водителя на месте уже не было. Патрульные выяснили, что в последнее время этим автомобилем управлял 39-летний житель города Ахтырка. В сентябре этого года на него составляли административные материалы за управление в состоянии алкогольного опьянения и отсутствия необходимых для водителя документов. А уже 18 ноября около 2 часов на автодороге «Сумы-Полтава» патрульные полиции остановили транспортное средство такси. Проверяя документы, патрульные обнаружили в автомобиле трех пассажиров, которые должны явные признаки алкогольного опьянения. Во время проверки документов выяснилось, что один из мужчин отвечает ориентированию.

Как рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Виталий Шаповал, чЧоловик признал, что был за рулем той машины. Объясняет, что когда проезжал разметку «зебра», то на расстоянии примерно 1 - 1,5 м он обнаружил пешехода, применил экстренное торможение, однако произошел наезд. Испугавшись ответственности за содеянное, до конца не останавливаясь, начал ускоряться и продолжил движение. Говорит, что за руль садился трезвым. Алкоголь употреблял после ДТП.

За содеянное подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.