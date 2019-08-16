Кто из сумчанок выступит на первом этапе кубка мира по биатлону Женская сборная Украины по биатлону, после контрольных стартов в норвежском Шушене, определилась с составом команды на первый этап Кубка мира, который стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.

Это сумчанки Вита и Валентина Семеренко, Дарья Блашко, уроженка Сум Анастасия Меркушина, Надежда Белкина и выпускница СумГУ Юлия Джима. В свою очередь, на этапе Кубка IBU в Шушене выступят сумчанка Юлия Журавок, выпускница СумГУ Ольга Абрамова, глуховчанка Анна Кривонос и Екатерина Бех. К ним присоединится и Елена Пидгрушная, которая пока что не успела набрать оптимальные кондиции.