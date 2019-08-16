Кто из сумчанок выступит на первом этапе кубка мира по биатлону

Это сумчанки Вита и Валентина Семеренко, Дарья Блашко, уроженка Сум Анастасия Меркушина, Надежда Белкина и выпускница СумГУ Юлия Джима.
В свою очередь, на этапе Кубка IBU в Шушене выступят сумчанка Юлия Журавок, выпускница СумГУ Ольга Абрамова, глуховчанка Анна Кривонос и Екатерина Бех. К ним присоединится и Елена Пидгрушная, которая пока что не успела набрать оптимальные кондиции.
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